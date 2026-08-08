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Giriş Tarihi: 8.08.2026 16:12

İzmir merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon! Yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen organize suç örgütü soruşturmasında adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 28'i tutuklandı. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

AA Yaşam
İzmir merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon! Yakalanan 28 şüpheli tutuklandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek", "nitelikli yağma", "silahla ve birden fazla kişi ile tehdit" ile "mala zarar verme" suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha önce başka suçlardan tutuklanan 11 zanlı ile birlikte tutuklu sayısının 39'a ulaştığı, daha sonra gözaltına alınan 1 şüphelinin ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada elebaşılığını H.E.'nin yaptığı, İzmir merkezli birçok ilçede faaliyet gösteren suç örgütünün, işletmelerin ortaklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı, suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktardığı ve 18 ayrı örgütsel eylem gerçekleştirdiği belirlenmişti.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 11 şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu belirlenmiş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA #İZMİR #İSTANBUL

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İzmir merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon! Yakalanan 28 şüpheli tutuklandı
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