İzmir merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon! Yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada elebaşılığını H.E.'nin yaptığı, İzmir merkezli birçok ilçede faaliyet gösteren suç örgütünün, işletmelerin ortaklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı, suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktardığı ve 18 ayrı örgütsel eylem gerçekleştirdiği belirlenmişti.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 11 şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu belirlenmiş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör