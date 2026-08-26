İzmir merkezli yasadışı silah operasyonu: 13 gözaltı

İzmir merkezli yürütülen silah imal ve ticareti soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. İzmir ve Manisa'da 23 adrese yapılan baskınlarda 7 tabanca, 13 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında ele geçirilen toplam tabanca sayısı 100'e yükseldi.

SUÇ GRUPLARINA SİLAH ÜRETTİKLERİ BELİRLENDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, kentte silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik genişletildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinin çalışmaları sonucunda, bazı şüphelilerin kendi iş yerlerinde silah imal ettiği ve ürettikleri silahları çeşitli organize suç gruplarına sattıkları yönünde tespitler yapıldı.

Soruşturmanın önceki aşamalarında gerçekleştirilen ara yakalama ve aramalarda 93 tabanca ile 21 şarjör ele geçirildi. Silah yapımında kullanılan çok sayıda parçaya da el konulurken, 5 şüpheli tutuklandı.

Devam eden teknik ve saha çalışmaları sonucunda ise 15 kişinin daha silah imalatı, ticareti ve aracılığı faaliyetlerine dahil olduğu belirlendi.

23 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yeni operasyon için düğmeye 26 Ağustos'ta basıldı. İzmir merkezli gerçekleştirilen ve Manisa'nın da dahil edildiği operasyonda, soruşturma dosyasında yer alan 21 şüpheliden 6'sının cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Cezaevinde olmayan 15 şüpheliye ait 23 adrese ekipler tarafından eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda silah ve silah yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra farklı suçlara ilişkin olduğu değerlendirilen materyaller de ele geçirildi. Aramalarda silah parçalarının yanı sıra sahte para kalıpları bulundu Operasyon kapsamında 7 tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Ayrıca balistik inceleme açısından önem taşıyan ve 6136 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen çok sayıda silah parçasına el konuldu. Ekiplerin aramalarında 1 sanayi tipi sigara sarma makinesi, çok miktarda tütün ve boş makaron da bulundu. Bunun yanı sıra sahte 2 avro üretiminde kullanıldığı değerlendirilen döküm kalıpları ele geçirildi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında belirlenen 15 şüpheliden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın önceki aşamalarında ele geçirilen 93 tabancaya son operasyonda bulunan 7 tabancanın eklenmesiyle, dosya kapsamında bugüne kadar ele geçirilen toplam tabanca sayısı 100'e ulaştı. Silahların suç örgütlerine nasıl ulaştırıldığı araştırılıyor. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmanın, yalnızca silah imalatıyla sınırlı olmadığı belirtildi. Ekiplerin, silahların hangi yöntemlerle üretildiğini, kimler tarafından temin edildiğini ve organize suç gruplarına hangi bağlantılar üzerinden ulaştırıldığını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler arasındaki bağlantılar ile silahların imalat ve satış sürecinin tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.