İzmir Otokent’te tefecilik operasyonu: 25’in üzerinde mağdur tespit edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında ekipler, İzmir Otokent bölgesinde galericilik faaliyeti adı altında araç alım-satımı izlenimi oluşturarak vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri değerlendirilen şüphelileri takibe aldı.

25'İN ÜZERİNDE MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Teknik ve fiziki takip, saha araştırmaları ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin çok sayıda vatandaşa yüksek faiz karşılığında borç para verdiği belirlendi. Şüphelilerin, verdikleri borçları tahsil etmek amacıyla bazı mağdurları tehdit ettiği, zorla senet imzalattığı ve bazı mağdurlara yönelik silahla tehdit suretiyle yağma eylemlerinde bulunduğu yönünde deliller elde edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 25'in üzerinde mağdur tespit edildi.

6 RUHSATSIZ TABANCA VE 2 MİLYON LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 2'sinin halen ceza infaz kurumunda bulunduğu, 1 şüphelinin Mersin'de yakalanarak İzmir'e getirildiği, diğer şüphelilerin ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, mağdurlara ait çek ve senetler ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 2 milyon lira nakit paraya el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.