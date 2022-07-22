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Giriş Tarihi: 22.7.2022 13:04 Son Güncelleme: 22.7.2022 13:04

İzmir Seferihisar’da orman yangını!

Seferihisar ilçesinde bugün orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA
İzmir Seferihisar’da orman yangını!

Seferihisar'ın kırsal Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu Seferihisar Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak ve 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

OTLUK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Bu arada, bugün saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

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İzmir Seferihisar’da orman yangını!
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