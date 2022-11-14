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Giriş Tarihi: 15.11.2022

İzmir Şehir Hastanesi şubatta açılıyor

ERTAN GÜRCANER
İzmir Şehir Hastanesi şubatta açılıyor
İzmir İl Sağlık Müdürü Doçent Dr. Emre Erkuş, İzmir Şehir Hastanesi inşaatının ve içerideki ince işçiliğin büyük bölümünün bittiğini belirterek, "Yaklaşık 640 bin metrekare kapalı alanı olan bir hastane. Genel hastane konseptinde, içinde 4 tane hastane kuleler tarzında yapıldı. 2 bin 60 yataklı bir hastane, belki bu sayı yoğun bakımlarla birlikte 2 bin 400'e çıkacak. Ön talep toplama çalışmalarımızı başlattık. Gereken cihazların sayımları yapıldı. Şehir Hastanesi şubatta açıldığında İzmir'de sağlık alanı konuşulmaya başlayacak ve özel hastanelerle yarışacak hale gelecek. Şehir Hastanesi açıldığında diğer hastanelerin kapatılması gibi bir planımız yok. İzmir'deki tüm sağlık hizmet sunumunu yapan hastanelerimizin hiçbiri kapanmayacak. Hizmetlerini sürdürmeye devam edecekler. İzmir Şehir Hastanesi sadece destek amaçlı A hastanesindeki B branşı ile ilgili olarak birkaç doktorumuzla birlikte hizmet verecek" dedi.

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İzmir Şehir Hastanesi şubatta açılıyor
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