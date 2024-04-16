İzmir Şehir Hastanesi’nde müthiş operasyon: 8 kiloluk tümör alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde böbrek ağrısı şikâyetiyle Alanya Devlet Hastanesi'ne başvuran Şükrü Genç (48), bağ dokusundan kaynaklanan ve nadir görülen bir kanser türü olan sarkom hastalığına yakalandığını öğrendi. Dünyada nadir görülen bir damar bozukluğuna da sahip Genç, karnının sol tarafını dolduran 8 kilogram ağırlığındaki tümörden İzmir Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Kayapınar ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Güner tarafından 19 Mart'ta yapılan operasyonla kurtuldu. Kitlenin dalak, pankreas ve kalınbağırsağıyla birlikte böbrek üstü bezlerini de içine aldığı ve boyutlarının eninin 35, boyunun ise 25 santimetre olduğu tespit edildi.Alanya'da müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Genç, ameliyattan sonra 70 kilodan 55 kiloya düştüm. Kocaman bir karnım vardı. Gebe bir kadın gibiydim. Ben ilk başta kilo aldığımı sanıyordum, umursamadım. Ağrılar başlayınca hastaneye gittim. Başarılı bir operasyon geçirdim. Hayatta olmamın sebebi doktorlarım. Kendilerine teşekkür ederim" dedi. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Güner ise "Bu lezyonlar cerrahi için ulaşılması itibarıyla zordur. İyi bir ekiple başarılı bir operasyonla tümörlü alan temizlenmiş oldu. Hastaya sağladığımız katkı bizim için paha biçilemez. Hastayı takiplerde iyi olduğunu görmek bizim için mutluluk verici" dedi. DHA