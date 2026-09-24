İzmir ve Ankara’da sahtecilik operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, resmi belgede sahtecilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Suriye uyruklu kişilerin işlemlerini usulsüz şekilde gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 43 yabancı uyruklu kişinin şüpheli olarak ifadelerinin alınmasının ardından elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda İzmir'de 2, Ankara'da 1 olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

PARA VE MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 49 bin 700 TL nakit para, yabancı uyruklu kişilere ait 3 kimlik belgesi, 2 pasaport ve 3 geçici koruma kimlik belgesi ile 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilere yönelik soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.