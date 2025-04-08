İzmir’de 100 milyon liralık devre mülk dolandırıcılığı operasyonu! 17 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle ikna edip, sözleşme işlemleri sırasında mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdikleri ve bu kişilerin hesapları üzerinden kredi çekerek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, İzmir, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Muğla'da şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, örgüt elebaşı Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 10 bin dolar, bir miktar altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Soruşturma kapsamında örgütün suç ağını deşifre eden polis ekipleri, zanlıların yabancı uyruklu kişiler üzerine çıkardıkları hatlarla devre mülk sahipleriyle iletişime geçtiklerini, işlemler sırasında kod isim kullandıklarını, paravan şirketler aracılığıyla da mağdurları yurt içi ve dışında yetki sahibi firmalardan olduklarına ikna ettiklerini saptadı. Soruşturmada, örgüt üyelerinin, farklı ülke vatandaşlarının, vatandaşlık kazanmalarını sağlama iddiasıyla devre mülk sahiplerinin hisselerine yüksek meblağlarda satma ve kiralama teklifinde bulundukları tespit edildi.

ŞİFRELERİNİ ELE GEÇİRDİLER

Örgütün ikna ettikleri vatandaşları ofislerine davet ederek, mobil bankacılık şifrelerini ele geçirdikleri, kişilerin üzerinden kredi çekip paraları kurdukları paravan şirketlere aktardıkları, bu yöntemle 100 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Polis ekiplerinin operasyonla ilgili soruşturması devam ediyor.