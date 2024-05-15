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Giriş Tarihi: 15.5.2024 09:00

İzmir'de 160 düzensiz göçmen yakalandı: 3 şüpheli de gözaltında

İzmir'in Urla ve Foça ilçeleri açıklarında 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen yakalandı. Botlarda bulunan 3 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA
İzmir’de 160 düzensiz göçmen yakalandı: 3 şüpheli de gözaltında

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir Urla açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmelerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

15'İ ÇOCUK 98 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerce, durdurulan 3 lastik bottaki 15'i çocuk 98 düzensiz göçmen yakalandı.

3 GÖZALTI

Botlarda bulunan 3 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

FOÇA'DA 62 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Foça açıklarında ise görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botlardaki 17'si çocuk 62 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir'de 160 düzensiz göçmen yakalandı: 3 şüpheli de gözaltında
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