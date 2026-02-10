İzmir’de 2 kız kardeşin ölümüne sebep oldu: Kaçan şüpheli dev uyuşturucu operasyonundan aranıyormuş!

Feci kaza, 6 Şubat akşamı Menderes'te meydana geldi. 35 CPV 616 plakalı otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan Nergiz Türkkal (21) ve Balımnaz Türkkal (16) yaşamını yitirdi. Kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D. (33) ise araçtan çıkarak olay yerini terk etti.
Nergiz Türkkal
TESLİM OLDU
Kazanın ertesi günü teslim olan D.Y.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda jandarma ekipleri olay yerine gitti. Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine araç içerisinde ulaşılırken, Balımnaz Türkkal'ın cesedi dere kenarında vatandaşlar tarafından bulundu.
Balımnaz Türkkal
ŞÜPHELİ UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANIYORMUŞ
Soruşturma kapsamında yakalanan T.D.'nin ifadesinde, eğlence mekanlarından dönüşte alkol aldıklarını ve aracın köprü üzerinde kaza yaparak dere yatağına düştüğünü söylediği öğrenildi. Ancak T.D.'nin, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen ve İzmir tarihinin en büyük operasyonu olarak kayıtlara geçen soruşturma kapsamında firari olduğu, bu nedenle kazadan sonra kaçtığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından D.Y. serbest bırakılırken, uyuşturucu operasyonundan da aranan T.D. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.