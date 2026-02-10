İzmir’de 2 kız kardeşin ölümüne sebep oldu: Kaçan şüpheli dev uyuşturucu operasyonundan aranıyormuş!

Balımnaz Türkkal

ŞÜPHELİ UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANIYORMUŞ

Soruşturma kapsamında yakalanan T.D.'nin ifadesinde, eğlence mekanlarından dönüşte alkol aldıklarını ve aracın köprü üzerinde kaza yaparak dere yatağına düştüğünü söylediği öğrenildi. Ancak T.D.'nin, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen ve İzmir tarihinin en büyük operasyonu olarak kayıtlara geçen soruşturma kapsamında firari olduğu, bu nedenle kazadan sonra kaçtığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından D.Y. serbest bırakılırken, uyuşturucu operasyonundan da aranan T.D. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.