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Giriş Tarihi: 24.6.2022 22:03

İzmir'de 226 kaçak Afgan göçmen sınır dışı edildi

DHA
İzmir’de 226 kaçak Afgan göçmen sınır dışı edildi

İzmir Valiliği İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan Afgan uyruklu 226 kaçak göçmen, uçakla sınır dışı edildi

Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve yurt dışına çıkmaya çalışan, farklı tarih ve bölgelerde yakalanan Afgan uyruklu 226 kaçak göçmen, İzmir Valiliği İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasını ardından bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri arasında uçağa binen kaçak göçmenlerin tahliyesi, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti. Afgan uyruklu 226 kaçak göçmen, uçakla ülkelerine gönderilerek, sınır dışı edildi.

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İzmir'de 226 kaçak Afgan göçmen sınır dışı edildi
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