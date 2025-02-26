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Giriş Tarihi: 26.2.2025 10:02 Son Güncelleme: 26.2.2025 10:28

İzmir’de 23 kişilik çete polis operasyonuyla çökertildi

İzmir’in Torbalı ilçesinde 23 kişilik suç örgütü polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Örgüt üyelerinin ifadeye alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de 23 kişilik çete polis operasyonuyla çökertildi

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'iş yeri ve otomobil kurşunlama', 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu'na karıştıkları tespit edilen B.A. liderliğindeki suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt lideri B.A.'nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 şarjör, 159 fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İzmir’de 23 kişilik çete polis operasyonuyla çökertildi
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