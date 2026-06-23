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Giriş Tarihi: 23.06.2026 23:15

İzmir'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde kara üzerinde 24 düzensiz göçmen yakalandı, Seferihisar açıklarında sürüklenen bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA
İzmir’de 24 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

35 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler, lastik bot içerisindeki 20'si çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR #URLA #SEFERİHİSAR

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İzmir'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
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