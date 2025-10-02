İzmir’de 3 yaşındaki Yaren ameliyattan yanık izleriyle çıktı: Aile suç duyurusunda bulundu!

Seferihisar'da yaşayan Sami Çiçek ve Hayal Çiçek, kızları Yaren'i (3) karın ağrısı şikayetiyle Urla Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerin ardından doktorlar, Yaren'in Dokuz Eylül Üniversitesi Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi'ne götürülmesi yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine aile, kızları Yaren'i bu hastaneye nakletti. Burada tekrar yapılan tetkiklerden sonra Yaren, geçen cuma günü apandisit ameliyatı yapıldı.

İddiaya göre küçük Yaren ameliyattan vücudunda yanık izleriyle çıktı. Olayda ihmal olduğunu düşünen aile, avukatları Hasan Hüseyin Toros aracılığıyla İzmir Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Ameliyatın ardından Yaren'in vücudunda çıkan yara izlerinin ilk olarak kendilerine deri döküntüsü olduğunun söylendiğini belirten Sami Çiçek, "Kızımı apandisit şüphesiyle ameliyata aldılar. 4-5 saat süren bir ameliyattan çıktıktan sonra kızımın çığlıklarını duyduk. Baktığımızda vücudunda yanık izleri vardı. Sabah olduğunda izler daha belirgin hale gelmişti. Bu süreç 3 gün bu şekilde devam etti. Çocuğumun acısını giderilmesi için yalnızca krem sürüldü. 3 günün ardından plastik cerrah, bize izlerin yanık izi olduğunu söyledi ve yanık için tedaviye başlanıldı" dedi.