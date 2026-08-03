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Giriş Tarihi: 3.08.2026

İzmir’de 34 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 1'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akvaryum Koyu'nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Lastik botu durduran ekipler 1'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli karada gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

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#SEFERİHİSAR #İZMİR #SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

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İzmir’de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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