İzmir’de 5 kişinin öldüğü acı patlamada yeni gelişme | 3 sanık hakkında karar verildi: Birbirlerini suçladılar!

SANIKLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Savunma için söz verilen sanık Gülten Kul, tüpü takan sanık Mustafa Koç'u suçlayıp, "Acele iş yaptı. Bu olay içimi acıtıyor. Üzgünüm" dedi.

Mustafa Koç ise "Günde ortalama 3 sanayi tüpü takıyordum. Bu tüpü takarken de herhangi bir şüphe duymadığım için kontrol etmedim. Mutfakta havalandırma yok. Benim bağlantımda sorun yok. Taktığım günün gecesi, Gülten Hanım yanında sigara içiyordu, patlama olsaydı o zaman gerçekleşirdi. Tedbirsiz, aceleci değildim. Oradan benim eşim ve çocuklarım da geçiyor. Olay nedeniyle çok üzgünüm" dedi.

Tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu olan sanık Osman İnce ise "Mustafa Koç, bizim personelimiz değildir. Eğitim verme sorumluluğumuz yoktur. Bayilerimize, eğitimi olmayan personelleri için yetkili yerlerden eğitim alması konusunda da uyarırız. Gülten Hanım'ın, iş yerinde havalandırma olmayışı da patlamada etkili olmuştur, dikkate alınmasını istiyorum" diye konuştu.

Ardından sanık avukatları, söz alıp, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirtti. Duruşma savcısı, mütalaasını aynı olduğunu belirtti. Son kez söz verilen sanıklar, beraatini talep etti. Ardından mahkeme başkanı, kararın açıklanması için 30 dakika ara verdi. Aradan sonra karar açıklandı. Sanıklardan tüpü değiştiren Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'a 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'ye ise 2,5 yıl hapis cezası verildi. İnce'ye verilen hapis cezası 364 bin TL cezaya çevrildi.