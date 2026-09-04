İzmir’de 76 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir
'in Seferihisar
ve Urla
ilçelerinde 1 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda 56 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 20 göçmen ise kurtarıldı. Seferihisar açıklarında dün 04.30'da tespit edilen lastik bot, TCSG-109 tarafından durduruldu; 4'ü çocuk 33 göçmen yakalandı. Urla Demircili Koyu'nda saat 10.40'ta karada tespit edilen gruptaki 2'si çocuk 23 göçmen de ekiplerin operasyonuyla yakalandı. Saat 09.10'da Urla açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 20 düzensiz göçmen, TCSG-107 ve KB-86 tarafından kurtarıldı. Yakalanan ve kurtarılan toplam 76 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.