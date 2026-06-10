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Giriş Tarihi: 10.06.2026 12:38

İzmir’de 764 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İzmir’de uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir tekneye Seferihisar’da operasyon düzenlendi. Operasyonda, tekne içerisinde gizlenmiş vaziyette 764 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SENA UYANER SENA UYANER
İzmir’de 764 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir tekneye Seferihisar'da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tekne içerisinde gizlenmiş vaziyette 764 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Gençlerimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu ile mücadelemizi; karada Polisimiz ve Jandarmamız ile Mavi Vatan'ımızda Sahil Güvenliğimiz ile kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

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#EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE BAŞKANLIĞI #İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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İzmir’de 764 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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