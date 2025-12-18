Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de 79 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 79 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde 79 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir’de 79 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

LASTİK BOTTA YAKALANDILAR

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk, 45 düzensiz göçmen yakalandı. Menderes ilçesi Baradan Koyu mevkisinde ise görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Ahmetbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kara üzerinde tespit edilen 9'u çocuk, 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de 79 düzensiz göçmen yakalandı
