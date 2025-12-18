İzmir’de 79 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

LASTİK BOTTA YAKALANDILAR

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk, 45 düzensiz göçmen yakalandı. Menderes ilçesi Baradan Koyu mevkisinde ise görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Ahmetbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kara üzerinde tespit edilen 9'u çocuk, 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.