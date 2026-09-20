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Giriş Tarihi: 20.09.2026 14:20

İzmir'de acı kaza! Motosiklet bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var!

İzmir 'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Bariyerlere ok gibi saplanan motosiklet devrildi. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda ölü ve yaralının olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
İzmir’de acı kaza! Motosiklet bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var!
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Kaza, saat 07.30 sıralarında Bayraklı tünellerinde meydana geldi. Bülent Özer, kullandığı 35 BNU 075 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Motosikletin sürücü Özer ile arkasındaki Mahsun Taş, yola savruldu. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Taş'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Bülent Özer ise ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #BAYRAKLI

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İzmir'de acı kaza! Motosiklet bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var!
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