İzmir’de acı kaza! Motosiklet bariyerlere ok gibi saplandı: Ölü ve yaralı var!

1 ÖLÜ 1 YARALI

Motosikletin sürücü Özer ile arkasındaki Mahsun Taş, yola savruldu. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Taş'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Bülent Özer ise ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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