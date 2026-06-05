Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de acı olay! 4 yaşındaki Alim Eray boğularak can verdi
Giriş Tarihi: 5.06.2026 14:09

İzmir’de acı olay! 4 yaşındaki Alim Eray boğularak can verdi

İzmir’in Beydağ ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Alim Eray Karakuş’tan acı haber geldi. Yürek burkan olayda ölümde Alim Eray’ın cansız bedeni evlerinin önündeki sulama havuzunda bulundu. Minik çocuk tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
İzmir’de acı olay! 4 yaşındaki Alim Eray boğularak can verdi
  • ABONE OL

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Yonuç Sokak'ta, dün saat 18.00 sıralarında, meydana geldi. Çiftçilik yapan Karakuş Ailesi'nin çocuğu Alim Eray Karakuş'un bir süre ortalıkta görünmeyince, yakınları çevrede arama yaptı.

CANSIZ BEDENİ SULAMA HAVUZUNDA BULUNDU

Yaklaşık 20 dakika süren aramanın ardından Alim Eray, evlerinin bahçesindeki sulama havuzunda, hareketsiz ve bilinci kapalı halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakuş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Alim Eray Karakuş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de acı olay! 4 yaşındaki Alim Eray boğularak can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA