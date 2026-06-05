İzmir’de acı olay! 4 yaşındaki Alim Eray boğularak can verdi

CANSIZ BEDENİ SULAMA HAVUZUNDA BULUNDU

Yaklaşık 20 dakika süren aramanın ardından Alim Eray, evlerinin bahçesindeki sulama havuzunda, hareketsiz ve bilinci kapalı halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakuş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Alim Eray Karakuş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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