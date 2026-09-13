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Giriş Tarihi: 13.09.2026 15:43

İzmir’de ‘Ailem Güvende’ operasyonu: 16 gözaltı

İzmir’de sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 'müstehcenlik' ile 'fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işledikleri değerlendirilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de ‘Ailem Güvende’ operasyonu: 16 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Ailem Güvende' operasyonları kapsamında kent genelimde toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 'müstehcenlik' ile 'fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işledikleri değerlendirilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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İzmir’de ‘Ailem Güvende’ operasyonu: 16 gözaltı
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