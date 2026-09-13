İzmir’de ‘Ailem Güvende’ operasyonu: 16 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Ailem Güvende' operasyonları kapsamında kent genelimde toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 'müstehcenlik' ile 'fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işledikleri değerlendirilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.