İzmir'de "Ailem Güvende" operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde sosyal medya mecralarını kullanarak kamu düzenini ve aile yapısını hedef alan yasa dışı faaliyetlere karşı dev bir operasyon gerçekleştirdi. "Ailem Güvende" adı verilen operasyonda, dijital platformlarda müstehcen içerik üreten ve fuhşa aracılık eden şüpheliler hedef alındı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan 18 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli hakkındaki karara itiraz ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep etti. Soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonları kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı, sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Haklarında adli kontrol kararı verilen 2 şüpheliye ilişkin kararlara Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiştir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Haber Girişi Hande Erdem - Editör