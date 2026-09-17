İzmir’de akılalmaz olay! Hesabına gelen para uykularını kaçırdı: ‘Babamın bize bıraktığı en büyük miras…’





"BİZ ANNEMİZDEN, BABAMIZDAN BU DÜSTURU ÖĞRENDİK"



Yaşadığı şaşkınlığı ve sonrasında izlediği yolu anlatan Murat Mercan, paranın kendisine bir emanet olduğunu vurguladı. Mercan, "Geçtiğimiz pazartesi günü saat 17.00 sularında hesabımıza bir bildirim geldi. Açtığımda 83 bin lira civarı bir para girişi olduğunu gördüm. Biz küçük bir esnaf olduğumuz için bu büyük paranın nereden geldiğini çok merak ettim. Böyle bir alışverişimiz de yok kimseyle. Bizim için çok sıkıntılı bir durum, şaşırdım. Bankaya gittiğimde görevli bana KVKK kapsamında müşterinin bilgisini veremeyeceklerini, bu hesaba hiç dokunmamamı ve parayı harcamamamı söyledi" dedi. Kuzeninin tavsiyesiyle gerçeği ortaya çıkardığını belirten Mercan, sözlerine şöyle devam etti: "Benim burada görev yapan polis memuru bir kuzenim var, ona durumu anlattım. Bana dükkanda işlem yaptığımız IBAN'ları kontrol etmemi, geçmiş dönemde böyle bir alışveriş olup olmadığına bakmamı söyledi. Kontrol ettiğimizde 19 Haziran'da Ramazan Ahmet Kılıçaslan Bey'in bizim burada 400 liralık bir işlem gerçekleştirdiğini fark ettik. Dolayısıyla ben bu paranın bize emanet geldiğini düşünüyorum. Biz bu parayı hak etmedik, bu bizim paramız değil."