İzmir’de Alpay Kalyon katledilmişti: Katil zanlıları için istenen ceza belli oldu!

Olay, geçen yıl 21 Ağustos gecesi, Alaçatı ilçesi Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta meydana geldi. Alpay Kalyon, eşi ve 1'i kadın 2 arkadaşı ile gece kulübüne gitti. Bir ara dışarı çıkan Kalyon ve yanındaki erkek arkadaşı, bir kadının darbedildiğini görüp müdahale etti. Bu sırada yandaki diğer gece kulübünün çalışanları F.B., O.G. ve M.T., 'Burada kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu. Çıkan kavgada Kalyon, göğsünden bıçaklandı.