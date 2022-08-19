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Giriş Tarihi: 19.8.2022 09:34 Son Güncelleme: 19.8.2022 09:40

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda silahlı saldırı!

İzmir’in Bayındır ilçesinde, jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin ateş açması sonucu 1 Astsubay yaralandı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle yaralandığı öğrenilen Astsubay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ERTAN GÜRCANER
İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda silahlı saldırı!

Bayındır ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde, kırsal alanda uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İlçe jandarmada görevli ekipler, söz konusu kırsal alana gece saatlerinde baskın düzenledi. Operasyon sırasında bir şüpheli av tüfeği ile jandarma ekiplerine ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar Astsubay E.B.'ye isabet etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayda yaralanan E.B., önce Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi gören E.B.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İKİ KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan, olaya karıştığı iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda silahlı saldırı!
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