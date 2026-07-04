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Giriş Tarihi: 4.07.2026 13:49

İzmir’de ayı dehşeti! Evinde uyuyan adamın başına gelmeyen kalmadı: Balkondan alıp 20 metre boyunca...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Ayı balkona tırmanıp balkonunda uyuya kalan 70 yaşındaki Osman Gültaş’ı alıp tam 20 metre sürükledi. Saldırıya uğrayan Gültaş, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken korkunç olay kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
İzmir’de ayı dehşeti! Evinde uyuyan adamın başına gelmeyen kalmadı: Balkondan alıp 20 metre boyunca...
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a ayı saldırdı. Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş'ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Osman Gültaş, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Osman Gültaş, bu sabah hayatını kaybetti. Ayının yakalanması için çalışma başlatıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, olay yerinden uzaklaşan ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #SEFERİHİSAR

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