İzmir’de balık ölümleri yeniden başladı

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yeniden görülmeye başlandı. Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Vatandaşlar kötü koku nedeniyle şikâyetçi olurken, belediye ekipleri temizlik çalışmaları yürütüyor. Uzmanlar, artan sıcaklık ve kirlilik baskısının alg patlamalarına yol açtığını ve bu durumun balık ölümlerini tetiklediğini belirtiyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ergün Taşkın, kalıcı çözüm için atık su girişlerinin kontrol altına alınması ve dip temizliği yapılması gerektiğini vurguladı. Kirlilik baskısının her yıl ölümleri tekrarlayabileceği bildirildi. AA