Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de bekçilere silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 4.02.2026 11:32

İzmir'de bekçilere silahlı saldırı

İzmir Kemalpaşa’da alkollü olduğu öne sürülen İ.K. (53), mahalle bekçilerine tabanca ile ateş açtı. Olay sırasında cebindeki telefonu delip geçen merminin bacağına isabet ettiği bekçi Ahmet T. (36) yaralandı ve ameliyata alındı. Silahlı saldırgan İ.Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Silahına da el konuldu. Öte yandan ilçede esnaf olan saldırganın bir bekçi ile mahkemelik olduğu öğrenildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
İzmir’de bekçilere silahlı saldırı
  • ABONE OL

Kemalpaşa'da esnaf olan ve alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç., gece saatlerinde ilçede devriye atan mahalle bekçilerine silahlı saldırı düzenledi. İ.Ç.'nin silahından çıkan kurşun mahalle bekçisi Ahmet T.'nin cebindeki telefonu delerek bacağına saplandı.İ.Ç. saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AMELİYATA ALINDI

Yaralanan bekçi Ahmet T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından ise İzmir merkezinde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

BİR BEKÇİ İLE MAHKEMELİK OLMUŞ

Olay yerinden kaçan saldırgan İ.Ç. polis ekipleri tarafından suç aleti silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın bir bekçi ile mahkemelik olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de bekçilere silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz