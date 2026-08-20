İzmir’de binlerce uyuşturucu ele geçirildi: 74 tutuklama

UYUŞTURUCU İLE TAVİZSİZ MÜCADELE

Çalışmalar kapsamında uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. Ekiplerin titiz takibi ve baskınları sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 şüpheliye, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan ise 106 şahsa adli işlem uygulandı.