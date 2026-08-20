İzmir’de binlerce uyuşturucu ele geçirildi: 74 tutuklama

UYUŞTURUCU İLE TAVİZSİZ MÜCADELE
Çalışmalar kapsamında uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. Ekiplerin titiz takibi ve baskınları sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 şüpheliye, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan ise 106 şahsa adli işlem uygulandı.
ARANAN 131 ŞAHIS YAKALANDI
Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 131 aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 74'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.