İzmir’de bir kadın ormanlık alanda darp edildi: Çığlıkları ortalığı inletti!

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın ormanlık alanda darp edildi. O sırada bir vatandaş o anları cep telefonu ile kayıt altına alırken, kadının çığlıkları ortalığı inletti. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Buca ilçesinde ormanlık bir alanda meydana geldi. Ormanlık alanda bulunan bir vatandaş, bir kadının çığlıklarını duyarak bölgeye doğru gitti. Cep telefonu kamerasına seslerin geldiği bölgeye yönelten vatandaş, bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiğini gördü. O onlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, şiddet gören kadının imdat çığlıkları attığı da duyuldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

