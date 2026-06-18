İzmir’de can pazarı! İşçi servisi şarampole devrildi: 22 yaralı!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bayındır ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.