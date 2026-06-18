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Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:25

İzmir’de can pazarı! İşçi servisi şarampole devrildi: 22 yaralı!

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrildi. Kazanın fren sisteminde yaşanan arıza nedeniyle yaşandığı iddia edilirken 22 kişi hafif şekilde yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
İzmir’de can pazarı! İşçi servisi şarampole devrildi: 22 yaralı!
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Kaza, Bayındır ile Alankıyı Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soma'dan Bayındır'a tarım işçilerini getiren minibüs, iddiaya göre fren sisteminde yaşanan arıza nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Bayındır ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

22 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre kazada can kaybı yaşanmazken, yaralanan 22 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #KAZA

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İzmir’de can pazarı! İşçi servisi şarampole devrildi: 22 yaralı!
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