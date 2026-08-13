İzmir’de CHP iştirakleri sırasıyla borçlanıyor: Önce İZBB Şimdi de İzulaş! Meclis onay verirse 750 milyon lira borçlanacak

Hafta başında 8 milyar liralık dev borçlanma için belediye meclis üyelerinden onay isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi'nin borç yüküne yenilerini ekleyecek.

ONAYLANIRSA 750 MİLYON LİRA BORÇLANACAK

İZBB Başkanı Tugay, bu sefer büyükşehir belediyesinin toplu ulaşım şirketlerinden İzulaş için belediye meclis üyelerinin kapısını çalacak. Onay verilmesi halinde 750 milyon liralık borçlanma için önemli bir adım daha geride kalmış olacak. Borçlanılacak rakam, bütçe gelirlerinin yüzde 10'unu aştığı için İZBB Çevre ve Şehircilik Bakanlığından borçlanma yetkisi alacak. Ardından da Tugay çekilecek kredinin faiz ve ödeme koşulları gibi şartlarını belirlemek üzere belediye adına finans kuruluşları ile masaya oturacak

HAFTA BAŞINDA DA 8 MİLYAR LİRALIK KREDİ İÇİN ONAY İSTEMİŞTİ

İhtisas komisyonlarına sevk edilen önerge komisyonların hazırlayacağı rapor doğrultusunda belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanacak. İZBB Başkanı Cemil Tugay hafta başında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında İller Bankasından 8 milyar liralık borçlanma için meclis üyelerinden yetki istemişti. Onay alınması halinde kredinin kentsel dönüşüm, otobüs alımı ve altyapı gibi projelerde kullanılacağı açıklanmıştı.