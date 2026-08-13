Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de CHP iştirakleri sırasıyla borçlanıyor: Önce İZBB Şimdi de İzulaş! Meclis onay verirse 750 milyon lira borçlanacak
Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:37

İzmir'de CHP iştirakleri sırasıyla borçlanıyor: Önce İZBB Şimdi de İzulaş! Meclis onay verirse 750 milyon lira borçlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, borçların borç ekleyecek. Hafta başındaki meclis toplantısında meclisten İller Bankasından alınacak 8 milyar liralık kredi ile ilgili yetki isteyen Cemil Tugay, bu sefer de İZBB’nin kent içi toplu ulaşım şirketi İzulaş için meclis üyelerinin kapısını çalacak. Meclis üyeleri onaylarsa Tugay’a İzulaş için 750 milyon liralık borçlanma yetkisi verilecek. Rakam, bütçe gelirlerinin yüzde 10’unu aştığı için İZBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kredi onayı isteyecek. Onay gelmesi halinde Tugay belediye adına finans kuruluşları ile görüşmeler başlayacak.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
İzmir’de CHP iştirakleri sırasıyla borçlanıyor: Önce İZBB Şimdi de İzulaş! Meclis onay verirse 750 milyon lira borçlanacak
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Hafta başında 8 milyar liralık dev borçlanma için belediye meclis üyelerinden onay isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi'nin borç yüküne yenilerini ekleyecek.

ONAYLANIRSA 750 MİLYON LİRA BORÇLANACAK

İZBB Başkanı Tugay, bu sefer büyükşehir belediyesinin toplu ulaşım şirketlerinden İzulaş için belediye meclis üyelerinin kapısını çalacak. Onay verilmesi halinde 750 milyon liralık borçlanma için önemli bir adım daha geride kalmış olacak. Borçlanılacak rakam, bütçe gelirlerinin yüzde 10'unu aştığı için İZBB Çevre ve Şehircilik Bakanlığından borçlanma yetkisi alacak. Ardından da Tugay çekilecek kredinin faiz ve ödeme koşulları gibi şartlarını belirlemek üzere belediye adına finans kuruluşları ile masaya oturacak

HAFTA BAŞINDA DA 8 MİLYAR LİRALIK KREDİ İÇİN ONAY İSTEMİŞTİ

İhtisas komisyonlarına sevk edilen önerge komisyonların hazırlayacağı rapor doğrultusunda belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanacak. İZBB Başkanı Cemil Tugay hafta başında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında İller Bankasından 8 milyar liralık borçlanma için meclis üyelerinden yetki istemişti. Onay alınması halinde kredinin kentsel dönüşüm, otobüs alımı ve altyapı gibi projelerde kullanılacağı açıklanmıştı.

#İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ #CEMİL TUGAY

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İzmir'de CHP iştirakleri sırasıyla borçlanıyor: Önce İZBB Şimdi de İzulaş! Meclis onay verirse 750 milyon lira borçlanacak
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