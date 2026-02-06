Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de CHP’li belediyelerin satış furyası devam ediyor: Selçuk Belediyesi de satıyor
Giriş Tarihi: 6.02.2026 12:00

İzmir’de mülk satan belediyeler kervanına CHP’li Selçuk Belediyesi de eklendi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’in talimatı ile mülkiyeti Selçuk Belediyesine ait 4 taşınmaz encümen aracılığı ile satışa çıkarıldı. Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 36 milyon lira kaynak aktarılacak. İhale 17 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

İzmir'de elinde ne var ne yok satan CHP'li belediyeler kervanına Selçuk Belediyesi de eklendi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait Havutçulu ve Acarlar Mahallelerindeki 1 tarla, 1 zeytinlik ve 2 arsa satışa çıkarıldı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel

36 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILACAK

Selçuk Belediyesi tarafından yayınlanan ihale ilanına göre satış ihalesi 17 Şubat Salı günü 14.00 ila 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İhale, Kamu İhale Kanunu'nun açık ihale koşullarına göre yapılacak. Taşınmazların satışı belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına yaklaşık 36 milyon liralık kaynak aktarılacak.

