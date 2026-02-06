İzmir’de CHP’li belediyelerin satış furyası devam ediyor: Selçuk Belediyesi de satıyor

İzmir'de elinde ne var ne yok satan CHP'li belediyeler kervanına Selçuk Belediyesi de eklendi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait Havutçulu ve Acarlar Mahallelerindeki 1 tarla, 1 zeytinlik ve 2 arsa satışa çıkarıldı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel

36 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILACAK

Selçuk Belediyesi tarafından yayınlanan ihale ilanına göre satış ihalesi 17 Şubat Salı günü 14.00 ila 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İhale, Kamu İhale Kanunu'nun açık ihale koşullarına göre yapılacak. Taşınmazların satışı belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına yaklaşık 36 milyon liralık kaynak aktarılacak.