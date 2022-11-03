Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de çok acı olay: Vücut geliştirme sporcusu Hasan Hüseyin Balaban öldü
Giriş Tarihi: 3.11.2022 11:06 Son Güncelleme: 3.11.2022 11:07

İzmir'de çok acı olay: Vücut geliştirme sporcusu Hasan Hüseyin Balaban öldü

Tire ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü vücut geliştirme sporcusu Hasan Hüseyin Balaban (19), hayatını kaybetti.

DHA
İzmir’de çok acı olay: Vücut geliştirme sporcusu Hasan Hüseyin Balaban öldü

Feci kaza, gece Tire- Bayındır yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Hüseyin Balaban'ın kullandığı 35 BDP 873 plakalı motosiklet, kavşakta M.G yönetimindeki 35 YDD 44 plakalı otomobille çarpıştı. Balaban, motosikletten yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Balaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücut geliştirme sporuyla uğraştığı öğrenilen Balaban'ın arkadaşları ve yakınları, kaza yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Polisin incelemelerinin ardından Balaban'ın cansız bedeni, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü M.G.'yi gözaltına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura çekilişi tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak, canlı mı yayınlanacak? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!
SON DAKİKA: KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sayfası ile 2022 KPSS ön lisans sonuçları sorgulama ekranı
SON DAKİKA: TOKİ projesi sonrası 'Orta Gelir Konut Kampanyası' için tarih belli oldu! Bakan Kurum: 81 ili kapsıyor
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ve EYT mesajı! "Arka arkaya açıklanacak"
KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç sayfası ile KPSS önlisans sonuçları tıkla sorgula ekranı
EYT YASASI SON DURUM 3 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama!
SON DAKİKA | Tahıl krizi nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Dün aradım bugün tahıl koridorunu açtılar
Asgari ücret zammı 2023 son dakika: 2023 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Aslan'dan dev çıkarma! Yıldız oyuncu için masaya oturuldu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da kriz patlak verdi! Canlı yayında şok edici durumu açıkladı: “Bazı oyuncular paylaşıyor…”
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de çok acı olay: Vücut geliştirme sporcusu Hasan Hüseyin Balaban öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA