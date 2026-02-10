Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de çöp ayrıştırma bandına bebek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 10.02.2026 18:41

İzmir'de bir katı atık tesisinin ayrıştırma bandında yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait cansız beden bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

İHA
Olay, Bergama ilçesi Armağanlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 Şubat günü saat 22.40 sıralarında tesisteki çöp ayrıştırma bandında çalışan işçiler, bant üzerinde atıkların arasında bir bebek olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde, bantta bulunan bedenin yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait olduğu ve bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

