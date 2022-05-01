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Giriş Tarihi: 1.5.2022 18:18

İzmir'de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

DHA
İzmir’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir evde, Suriye'de DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüphelilerin olduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyonda 16 evde bulunan 16 kişiden 10 şüpheli gözaltına alındı. DAEŞ ile ilgilerinin bulunmadığı ancak yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 6 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Gözaltındaki şüpheliler ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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İzmir'de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
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