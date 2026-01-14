İzmir’de dağlık alanda öldürülmüştü: Avukat Ali Aydın cinayetindeki sır perdesi aralandı! İtiraf etti...

Çiğli'de Evka-2 semtinde dağlık alanda olayda evinden sabah yürüyüşüne çıkan Avukat Ali Aydın'dan haber alamayan ailesi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Avukat Aydın'ın cansız bedeni bulundu. Aydın'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
İTİRAF ETTİ
Cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada cinayetin şüphelisi olarak 30 yaşındaki M.D.E. gözaltına alındı. Cinayeti uyuşturucu bağımlısı M.D.E.'nin (30) işlediği ortaya çıktı. M.D.E. İfadesinde cinayeti uyuşturucu maddenin etkisinde işlediğini itiraf etti.
İHD BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI
İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'nde şube başkanlığı yapan 68 yaşındaki Avukat Ali Aydın İzmir Barosu'nda çeşitli komisyonlarda da görev almıştı.