İzmir’de dağlık alanda öldürülmüştü: Avukat Ali Aydın cinayetindeki sır perdesi aralandı! İtiraf etti...

İTİRAF ETTİ

Cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada cinayetin şüphelisi olarak 30 yaşındaki M.D.E. gözaltına alındı. Cinayeti uyuşturucu bağımlısı M.D.E.'nin (30) işlediği ortaya çıktı. M.D.E. İfadesinde cinayeti uyuşturucu maddenin etkisinde işlediğini itiraf etti.

İHD BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'nde şube başkanlığı yapan 68 yaşındaki Avukat Ali Aydın İzmir Barosu'nda çeşitli komisyonlarda da görev almıştı.