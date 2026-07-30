İzmir’de Daltonlar ve Sercan Sayal örgütlerine operasyon! Silahlı paylaşımlara 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

ŞİDDETİ ÖVEN HESAPLAR TESPİT EDİLDİ

İzmir genelinde yürütülen açık kaynak araştırma ve analiz çalışmalarında, suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven veya bu yöntemlere başvurulmasını teşvik eden paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesapları tespit edildi. Paylaşımlarla suç örgütlerine sempati kazandırılmasının, örgütlerin korkutucu gücünün artırılmasının ve suç ile suçlunun özendirilmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

6 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinin 8'inci fıkrasında düzenlenen "suç örgütünün propagandasını yapmak" suçu kapsamında haklarında soruşturma yürütülen 6 şüphelinin adreslerine 30 Temmuz 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Şüphelilere ait adreslerin 5'inin İzmir il merkezinde, birinin ise Kemalpaşa ilçesinde bulunduğu belirlendi.

SİLAH VE ÖRGÜT PAYLAŞIMLARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, Sercan Sayal'a ait fotoğrafları, görüntülü görüşme ekran alıntılarını ve örgütü destekleyici etiketleri paylaştığı belirlenen suça sürüklenen çocuk A.B. yakalandı. Sercan Sayal'a ait fotoğraf ve videoların yanı sıra uzun namlulu silah, tabanca ve fişek görüntüleri paylaştığı tespit edilen M.T.S., Sayal ve suç örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen M.E.Ş.' de gözaltına alındı.

DALTONLAR PAYLAŞIMLARINA YAKIN TAKİP

"Daltonlar" suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen Berat Can Gökdemir'i övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen G.Y. ile örgütü öven paylaşımlar yaptığı belirlenen suça sürüklenen çocuk H.M. de operasyon kapsamında yakalandı. Aynı suç örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen M.K'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 6 şüpheliden 5'i yakalanırken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Soruşturma işlemleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör