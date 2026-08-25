İzmir’de DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terör Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ve geçmişte DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan toplam 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün saat 06:00'da operasyon yapıldı.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve toplatma kararı olduğu tespit edilen kitaplara el konuldu. Yakalanması mümkün olmayan 1 şüphelinin temin edilmesine yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.