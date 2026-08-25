Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:08

İzmir’de DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ve geçmişte DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
İzmir’de DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı
  • ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terör Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ve geçmişte DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan toplam 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün saat 06:00'da operasyon yapıldı.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve toplatma kararı olduğu tespit edilen kitaplara el konuldu. Yakalanması mümkün olmayan 1 şüphelinin temin edilmesine yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA