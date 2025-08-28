Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Giriş Tarihi: 28.8.2025 14:33 Son Güncelleme: 28.8.2025 14:39

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. Geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 7'si Suriye uyruklu, örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere bugün erken saatlerde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz