İzmir’de dehşet: 28 yaşındaki genç adam husumetlisi tarafından öldürüldü

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özcan Gizay, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Gizay'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından hızla bölgeden kaçan şüpheli M.E.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli M.E., olayda kullandığı suç aleti kesici aletle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör