Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de dehşet! Eşini tüfekle öldürdü
Giriş Tarihi: 6.10.2025 03:23

İzmir'in Urla ilçesinde T.A., bulunduğu araçtan kazara ateşlediğini ileri sürdüğü tüfekle eşi Burçin Razak Akyürek’i (32) öldürdü.

DHA
Olay, öğle saatlerinde Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki eşi Burçin Razak Akyürek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akyürek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. T.A. ise gözaltına alındı.

T.A. ilk ifadesinde tüfeği kazayla ateşlediğini ve fişeğin araç içerisinden geçerek araç dışında bulunan eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

