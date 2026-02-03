İzmir’de dehşet! Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı; hayatını kaybetti

İzmir'deki olay, saat 06.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan Sinan Ümit'e, evinden işe gitmek için çıktığı sırada, bir otomobilden inen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.