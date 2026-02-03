Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de dehşet! Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı; hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.02.2026 13:15

İzmir'de dehşet! Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı; hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Sinan Ümit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'deki olay, saat 06.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan Sinan Ümit'e, evinden işe gitmek için çıktığı sırada, bir otomobilden inen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği Ümit, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ümit, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, otomobiliyle bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

