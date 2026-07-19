İzmir’de dehşete düşüren olay! Evinde misafir olarak ağırladığı arkadaşını bıçaklayarak katletti: Meğer 10 gün önce…

Olay, saat 03.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 10 gün önce cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla tahliye olan İ.B., arkadaşı Oğuzhan Gencer'i (31) evine davet etti. İki arkadaş arasında evde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
BIÇAKLA YARALANDI
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda cezaevinden yeni çıkan İ.B., arkadaşı Oğuzhan Gencer'i bıçakla yaraladı. Evden yükselen sesler üzerine çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
10 GÜN ÖNCE DENETİMLİ SERBESTLİKLE ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ
Olayın ardından cinayet zanlısı İ.B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 10 gün önce denetimli serbestlikle dışarı çıktığı belirlenen şüphelinin emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.