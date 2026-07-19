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Giriş Tarihi: 19.07.2026 16:41

İzmir’de dehşete düşüren olay! Evinde misafir olarak ağırladığı arkadaşını bıçaklayarak katletti: Meğer 10 gün önce…

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. İ.B. isimli şahıs, evine arkadaşı Oğuzhan Gencer'i misafir olarak davet etti. İkili arasında çıkan tartışma hızla büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü. Oğuzhan Gencer hayatını kaybederken İ.B. isimli şüpheli hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
İzmir’de dehşete düşüren olay! Evinde misafir olarak ağırladığı arkadaşını bıçaklayarak katletti: Meğer 10 gün önce…
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Olay, saat 03.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 10 gün önce cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla tahliye olan İ.B., arkadaşı Oğuzhan Gencer'i (31) evine davet etti. İki arkadaş arasında evde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALANDI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda cezaevinden yeni çıkan İ.B., arkadaşı Oğuzhan Gencer'i bıçakla yaraladı. Evden yükselen sesler üzerine çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gencer'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada acil tedaviye alınan 31 yaşındaki Oğuzhan Gencer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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10 GÜN ÖNCE DENETİMLİ SERBESTLİKLE ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Olayın ardından cinayet zanlısı İ.B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 10 gün önce denetimli serbestlikle dışarı çıktığı belirlenen şüphelinin emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÖDEMİŞ #İZMİR

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