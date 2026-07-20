Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de dehşete düşüren olay! Tartışma büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü: Yaralı var!
Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:52

İzmir’de dehşete düşüren olay! Tartışma büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü: Yaralı var!

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Husumetliler arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Ateş açtığı tespit edilen Murat G. (40), kısa sürede yakalanırken olayda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
İzmir’de dehşete düşüren olay! Tartışma büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü: Yaralı var!
  • ABONE OL

Olay, saat 13.30 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında önceden husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi, tabancayla ateş açtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Açılan ateş sonucu kimliği öğrenilemeyen kişi sol bacağından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi suç aleti tabanca ile kısa sürede yakaladı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #KONAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de dehşete düşüren olay! Tartışma büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü: Yaralı var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA