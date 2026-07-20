İzmir’de dehşete düşüren olay! Tartışma büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü: Yaralı var!

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi suç aleti tabanca ile kısa sürede yakaladı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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