İzmir’de dev operasyon: Örgüt yapılanmalarına darbe! 51 tutuklama

51 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube, Asayiş Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince geçen yıl eylül ayında Emircan Övüç'ün öldürülmesi olayı sonrası başlatılan projeli dosya kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve önceki dosya kapsamında tutuklu bulunan 27 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı çıktı. Buna göre projeli dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör