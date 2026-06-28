İzmir’de dev operasyon: Suç örgütlerine darbe! 10 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik soruşturmada, 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından 12 şüpheliye ait 22 adrese ve ayrıca suç örgütleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı suçlardan aranma kaydı bulunan 31 şüpheliye yönelik, önceki gün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı silah üretiminde kullanılmaya elverişli çok sayıda atölye ekipmanı, 96 tabanca, 1 av tüfeği ve kurusıkı tabanca, 26 şarjör, 808 fişek, bir araya getirildiğinde tabanca haline gelebilecek binin üzerinde silah parçaları, 44,98 gram kokain, 16 hap, 1 hassas terazi ele geçirildi. 40 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.