İzmir’de eğlence mekanında ’yüksek hesap’ itirazı üzerine çıkan kavgada 1 kişi ölmüştü: Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı!





CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; masada oturan bir kişi ile mekan çalışanı olduğu öğrenilen şahıs arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle diğer çalışanların da olaya dahil olduğu görülüyor. Kavga anında Şenol Tayran'ın mekan çalışanlarından birisine şişe ile vurduğu, daha sonra da o kişinin Tayran'ı bıçakladığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.