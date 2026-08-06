İzmir’de ‘ençler’ çetesine ağır darbe! 28 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek', 'nitelikli yağma', 'silahla ve birden fazla kişi ile tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen, 'Ençler' suç yapılanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

SİLAH VE ÖRGÜT BASKISIYLA ELE GEÇİRDİLER

Yapılan çalışmalar sonucunda liderliğini Hüseyin Enç, isimli şahsın yaptığı suç örgütünün, İzmir merkez ve birçok ilçede faaliyet gösterdiği tespit edildi. Örgütün, yurtdışında tutuklu bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünün de adını kullanarak işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında suç örgütünün gerçekleştirdiği 18 ayrı örgütsel eylem tespit edildi ve örgütün başka dosyalar kapsamında 11 üyesinin tutuklu olduğu saptandı.

47 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

Soruşturma kapsamında İzmir merkezli olmak üzere İstanbul'da 2 ve Ankara'da da 1 şüpheliye olmak üzere toplam 38 adreste, 47 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Tutuklu bulunan 11 örgüt üyesi hakkında ceza infaz kurumlarında gerekli adli işlemlerin yapılmasına karar verildi. Soruşturma tüm yönleri ile sürüyor.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

11'i ceza infaz kurumunda bulunan toplam 47 şüpheliye yönelik 38 adreste gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet 9 mm çapında tabanca, 184 adet fişek, 11 adet tüfek, 100 adet kartuş, farklı şahıslar adına düzenlenmiş çek ve senetler ile bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 32'si tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör